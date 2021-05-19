فلسطين: 5 وفيات و205 إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات و205 إصابات بفيروس (كورونا)، و930 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، ان حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل 2، قطاع غزة 3.وقالت: إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 25، قلقيلية 4، نابلس 33، طولكرم 8، سلفيت 1، رام الله والبيرة 10، الخليل 2، قطاع غزة 122، لافتة إلى أنه تم إجراء 1375 فحصا.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 23، قلقيلية 41، نابلس 87، طولكرم 94، سلفيت 2، رام الله والبيرة 103، الخليل 77، ضواحي القدس 3، بيت لحم 3، طوباس 17، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 475.وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 59 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 116 مصابا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 276,464 بينهم 196,153 تلقوا الجرعتين من اللقاح.