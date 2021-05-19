الحايك يشكر ملك الأردن على توجيهاته لإقامة مستشفى ميداني جديد في غزة

رام الله - دنيا الوطنشكر علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين في قطاع غزة ،اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على توجيهاته للقوات المسلحة الأردنية بتجهيز مستشفى ميداني جديد في قطاع غزة، بالإضافة للمستشفى القائم منذ 13 عاماً لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية العاجلة لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في القطاع في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.وثمن الحايك في تصريح صحفي، الدور الإنساني النبيل الذي يقوده الأردن لدعم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة عبر تقديم أفضل الخدمات الطبية والمساعدة العاجلة للسكان، وإرسال مستلزمات إضافية لتعزيز قدرات وإمكانيات المستشفى الميداني الأردني القائم لخدمة المرضى والجرحى والمصابين في قطاع غزة.وأكد الحايك أن هذا الدعم جاء في توقيت مهم لشعبنا في قطاع غزة لاسيما وأن الأردن قدم خيرة أبنائه من الأطباء المهرة في العديد من التخصصات، وأرسل أدوية ومعدات طبية لازمة في هذا الظرف الحرج، الذي تعاني فيه المستشفيات في غزة من نقص شديد في الأدوية، مما يؤكد على عراقة الاْردن ملكاً وحكومةً وشعباً، ويجسد معاني الإخوة والوحدة العربية، خاصة الأردنية الفلسطينية.وشدد الحايك أن" الاْردن كان من أوائل المبادرين والداعمين لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وهو يُشغل باقتدار وكفاءه عالية المستشفى الميداني القائم في القطاع ويقدم أفضل الخدمات الطبية والأدوية للسكان".وأشار إلى أن " هذه الخطوات الأردنية العملية التي تعبر عن مدى الترابط والتكاتف بين الشعبين الأردني والفلسطيني، هي في أعلى درجات التقدير من قبل كل أبناء شعبنا".وناشد الحايك كافة دول العالم للضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه على قطاع غزة، وإرسال الوفود الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لشعبنا، وتخصيص دعم خاص وعاجل لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.