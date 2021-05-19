مجدلاني: العدوان الهمجي على غزة جريمة وندعو للمزيد من التحركات الدولية



وأضاف مجدلاني خلال لقاؤه مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين" إن ما يحدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان"، مثمنًا الموقف الصيني الداعم لقضية شعبنا، وكذلك موقفها المبدئي من العدوان الإسرائيلي ضد غزة، داعيا للمزيد من الضغط الصيني مع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان".



و أشار إلى أن الموقف الأمريكي غير مقبول في ظل هذا العدوان بتقديم الأسلحة لحكومة الاحتلال للمزيد من العدوان على الأبرياء المدنيين، حيث أوضح أنه لصعوبة الأوضاع الإنسانية المتزايدة نتيجة هذا العدوان ندعو لتقديم المساعدات الاغاثية للعائلات والأطفال عبر خطة عمل دولية تقودها الصين الشعبية.



ومن جانبه أكد واي على موقف بلاده الداعم لوقف العدوان على غزة، وتحركها الدبلوماسي مع كافة الأطراف الدولية من أجل ذلك.







رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني: "إن ما يقوم به الاحتلال وآلة الحرب الإسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف المباني السكنية، والإعلامية، جعل من قطاع غزة مكانا غير آمن، يتطلب الضغط على الاحتلال لوقف هذه العدوان الهمجي".