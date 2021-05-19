مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار





رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير الفلسطيني د. أحمد مجدلاني في حوار صوتي، على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدور من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.و قد أجرى الإعلامي كمال إبراهيم حوارًا صوتيًا مع الوزير الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني الذي أكد أن السلطة الفلسطينية تقوم باتصالات مع أطراف عربية ودولية للتوصل لتهدئة، حيث أعرب عن اعتقاده انه سيتم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين (حماس) والجانب الإسرائيلي في نهاية هذا الأسبوع على أبعد حد.و أشار مجدلاني إلى أن المظاهرات التي شهدتها الضفة الغربية اليوم والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين بالقرب من البيرة جاء نتيجة اطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي على المتظاهرين الذين تضامنوا مع اضراب فلسطينيي الداخل اليوم وأن اعتداء الجنود الإسرائيليين على المتظاهرين أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين واصابة العديد.