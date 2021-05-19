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دولي

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و420 ألف وفاة و164 مليونا و929 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و420 ألف وفاة و164 مليونا و929 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 420 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 164 مليونا وما يزيد عن 929 ألف اصابة، تعافى منهم 145 مليونا ونحو 125 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 612 ألفا و4864 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 13,970 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (4,525 وفاة)، والبرازيل (2,517 وفاة)، والأرجنتين (744 وفاة)، واميركا (733 وفاة)، وكولومبيا (482 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (267,174 إصابة)، والبرازيل (74,379 إصابة)، والأرجنتين (35,543 إصابة)، واميركا (27,506 إصابات)، وفرنسا (17,210 إصابات).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية، تتخطي عتبة الـ300 ألف، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (601,330 وفاة)، والبرازيل (439,379 وفاة)، والهند (283,276 وفاة)، والمكسيك (220,746 وفاة)، وبريطانيا (127,691 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,774,945 إصابة)، والهند (25,496,330 إصابة)، والبرازيل (15,735,485 إصابة)، وفرنسا (5,898,347 إصابة)، وتركيا (5,139,485 إصابة).

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