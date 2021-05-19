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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة شبان من بلدتي الظاهرية وبني نعيم، وهم: فادي محمود الخضور، وأشقائه محمد، ومصطفى، وعبد الله، ويوسف، وخليل، وخالد مصطفى الخضور، وعز الدين إبراهيم منسية، ومحمد ياسين حسن منسية.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: عودة صبيح حمايل (36 عاما) من بيتا، وبشير زيادة من مادما، وعمرو عماد زياد ريحان.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: عبد الله فريد أبو الرب (21 عاما)، من قباطية، وحسن مصطفى جرادات (38 عاما) من السيلة الحارثية، ومحمود حسن أبو الحسن (38 عاما).

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين بينهم فتيان، وهم: إياد يوسف حساسنة (37 عاما)، ويونس محمد حساسنة (31 عاما) من بلدة العبيدية، ومحمد خالد العمور (16 عاما)، وسند طلال العمور (16 عاما) من بلدة تقوع.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: الشجاع جابر درويش ( 36 عاما) من بلدة  بيرزيت، وجلال الخطيب (20 عاما) من قرية  بلعين.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ابراهيم سليمان ابو عامر، بعد أن داهمت منزل ذويه في المدينة وفتشته.

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