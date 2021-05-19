وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل أعمال فتح الشوارع وإزالة الأنقاض





و أفادت الإدارة العامة للآليات والمعدات أن طواقم العمل بدأت مبكرا في إزالة ركام المباني المدمرة وردم الحفر وتهيئة الطريق في شارع الوحدة، كما توجهت للعمل في المنطقة الصناعية بعد القصف الذي تعرضت له.





و تقوم الآليات والمعدات بأعمال إزالة الركام والأنقاض في جباليا، وفتح عدد من الشوارع في خانيونس، إضافة لأعمال الدعم والمساندة للدفاع المدني والبلديات والهيئات المحلية.







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان: "إنها تواصل بأعمال إزالة أنقاض وركام البنايات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في شارع الوحدة قبالة مقر وزارة الصحة، إضافة لأعمال ردم الحفر في شارع الوحدة.