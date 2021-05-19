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شؤون فلسطينية

عيسى: تدمير الممتلكات العامة والخاصة والأضرار بالبيئة الطبيعية تعد من جرائم الحرب

عيسى: تدمير الممتلكات العامة والخاصة والأضرار بالبيئة الطبيعية تعد من جرائم الحرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، على أن ما تقوم به القوات العسكرية الإسرائيلية من قصف جوي، بري، وبحري للممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة جاء مخالفا لأحكام المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.

وقد اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 147ان تدمير واغتصاب الممتلكات، على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع من المخالفات الجسيمة للاتفاقية.

و قال عيسى: "استمرار وتصاعد الهجمات المكثفة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد البيئة الطبيعية في قطاع غزة جاء مخالفا لأحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على ان "تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.

وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب ووسائل القتال التي يقصد بها او يتوقع منها ان تسبب مثل هذه الاضرار الجسيمة بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة او بقاء السكان من أهلنا في قطاع غزة.

واختتم عيسى قائلًا: "إن الأشخاص الطبيعيين في إسرائيل من سياسيين وعسكريين من قاموا بمثل هذه الأعمال يتحملون المسؤولية الجنائية عن انتهاكاتهم الجسيمة بحسب نص المادة الخامسة من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977الملحق باتفاقيات جنيف 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

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