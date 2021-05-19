نقابة الصحفيين: قتلة الصحفي "يوسف أبو حسين" لن يفلتوا من العقاب

رام الله - دنيا الوطننعت نقابة الصحفيين المذيع الصحفي الشهيد يوسف محمد أبو حسين الذي ارتقى الى العلى شهيدا، صباح اليوم الاربعاء، بعد استهدافه بصواريخ الاجرام الاسرائيلية في شقته السكنية بحي الشيخ رضوان بغزة.وتقدمت النقابة بخالص التعازي والمواساة الى عائلته والى اذاعة صوت الأقصى التي يعمل بها والى الجسم الصحفي عموماً.واذ تشدد النقابة على تحميل سلطات الاحتلال وقادته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المستمرة، فانها تجدد تأكيدها على تكثيف جهودها ومساعيها لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين، وبخاصة قتلهم المتعمد والموثق للصحفيين، وعاهدت الجسم الصحفي بأن تبقى دماء الشهيد وكل شهداء الصحافة أمانة في اعناقنا حتى ينال المجرمين قصاصهم من العدالة.وحيت النقابة كافة الصحفيين في ميادين العمل ومواقع الصدام والاحتكاك، على اصرارهم على مواصلة القيام بواجباتهم الوطنية والمهنية وكشف جرائم الاحتلال وتقديمها للرأي العام، رغم الاثمان الغالية وسيل الدم الذي يدفعونه كل يوم.وتشدد نقابة الصحفيين على كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية الالتزام بإجراءات السلامة خلال التغطية الميدانية ، كما تؤكد على الالتزام باخلاقيات ميثاق الشرف الصحفي ، وتوخي الحذر من مروجي الاشاعات ، الهادفة إلى النيل من وحدة شعبنا التي تجسدت في مواجهة العدوان على كافة أرض فلسطين.