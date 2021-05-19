المركز الدولي يطالب بالتحقيق العاجل بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة





و أشار المركز إلى أنها ارتكبت العشرات من جرائم الحرب خلال هذا العدوان، وذلك في بلاغ بعث به للمحكمة أمس، كما طالب بإلقاء القبض على مرتكبي تلك الجرائم استنادا الى المادة (58/1/3) من نظام روما.





و قال: "إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال عدوانها على قطاع غزة مجازر بحق العائلات تصنف على انها جرائم إبادة جماعية حيث افتتحت عدوانه الساعة 6.30 بمجزرة بحق عائلة المصري راح ضحيتها 9 أفراد هم أبناء العائلة معظمهم من الأطفال، وعرض البلاغ لأهم المجازر التي ارتكبتها بحق العائلات من أبرزها مجزرة القرية البدوية التي راح ضحيتها 5 اشخاص وعشرات الإصابات".





و يضاف لذلك مجزرة عائلة طناني والتي راح ضحيتها ستة افراد هم افراد العائلة كاملة، ومجزرة عائلتي أبو حطب والحديدي التي راح ضحيتها 13 فردا وفقد عدد آخر وأصيب 25 آخرين، ومجزرة شارع الوحدة التي راح ضحيتها عائلات القولق، وأبوالعوف، واشكنتنا والتي راح ضحيتها 42 فردا وأصيب خلالها العشرات.





و طالب المركز بضرورة استصدار مذكرات قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي و أي شخص يلزم لوقف هذه الجرائم.







رام الله - دنيا الوطندعا المركز الدولي للدراسات القانونية فاطو بن سودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية العزل خلال عدوانها على قطاع غزة الذي بدأته في العاشر من مايو الجاري.