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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من بني نعيم والظاهرية

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من بني نعيم والظاهرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، تسعة شبان من بلدتي الظاهرية وبني نعيم جنوب وشرق الخليل.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، واعتقلت: ستة اخوة، وهم: فادي محمود الخضور، وأشقائه محمد، ومصطفى، وعبد الله، ويوسف، وخليل، وخالد مصطفى الخضور، وتم مصادرة مركبة وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عز الدين إبراهيم منسية، ومحمد ياسين حسن منسية، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

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