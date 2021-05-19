الشيوخي يجدد تحذيراته من عملاء الاحتلال الذين يقومون بزرع بذور الفتنة





و أوضح امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة (فتح) المهندس عزمي الشيخوخي أن عملاء الاحتلال وأجهزة مخابراته يعملون جاهدين على حرف مسارات واتجاهات وبوصلة مقاومة شعبنا عن أهدافها الوطنية لنصرة القدس والحرية والتحرير.





و قال الشيوخي: "يقوم العملاء ببث الأكاذيب والأضاليل تارة ضد حركة (فتح) وسلطتنا الوطنية وتارة أخرى ضد حركة (حماس) في هذه الأيام التي ظهرة الوحدة الوطنية الميدانية الراسخة لشعبنا في كافة أماكن تواجده بأروع صورها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفي فلسطين التاريخية والشتات والتي تجلة بأجمل صورة لها في هذا اليوم الثلاثاء يوم الوحدة الوطنية ويوم الغضب الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال الغاصب وفي وجه عملائه الانذال الذين يقومون بتنفيذ تعليمات مشغليهم لشق الصف الوطني الفلسطيني".





و أوضح أن عملاء واذناب الاحتلال يعملون على دفع شعبنا وفصائلنا الوطنية نحو الاقتتال الداخلي الفلسطيني الفلسطيني من خلال بث الاخبار الكاذبة ضد حركة فتح والسلطة الوطنية مرة وضد حركة حماس في مكان اخر مرة أخرى.





و قال: " سنشاهد أفلام فيديو واقلام ومواقع صفراء مشبوهة تحرض مرة ضد حماس ومرة أخرى ضد فتح والسلطة الوطنية وتخترع أكاذيب والاضاليل لشق الصف الفلسطيني الموحد في هذه الأيام لإضعاف جبهتنا الداخلية في مواجهة العدوان والاخطار والتحديات التي تواجه قدسنا وقضيتنا ومقدساتنا".





و أضاف" ستسمعون وتشاهدون بعض الأفلام والهتافات ضد فتح والسلطة الوطنية مرة وضد حماس في مكان اخر مرة أخرى بهدف شق الصف الفلسطيني وانهاء هبة وانتفاضة شعبنا".





و طالب الشيوخي باسم اللجان الشعبية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركتي حماس وفتح وفصائل العمل الوطني وجماهير شعبنا الى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من نشاطات العملاء التي تنامت في هذه الأيام ليتم ردعهم اول بأول وكشفهم وتقديمهم للعدالة ولينالوا المقتضى القانوني والوطني الرادع.





و اختتم الشيوخي: "إن القدس وتلك الدماء الزكية توحدنا وتحقق لنا حلمنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف لتكون بوصلتنا دائما نحو الهدف الكبير رحيل الاحتلال وجنوده وقطعان المستوطنين عن ارض فلسطين ودولة فلسطين للأبد".







رام الله - دنيا الوطنجددت اللجان الشعبية الفلسطينية تحذيراتها من عملاء الاحتلال الذين يقومون بزرع بذور الفتنة وافتعال الاحداث والاكاذيب لحرف بوصلة مقاومة شعبنا عن مواجهة العدوان الإسرائيلي.