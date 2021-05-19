مباشر | تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيوخي يجدد تحذيراته من عملاء الاحتلال الذين يقومون بزرع بذور الفتنة

الشيوخي يجدد تحذيراته من عملاء الاحتلال الذين يقومون بزرع بذور الفتنة
رام الله - دنيا الوطن
جددت اللجان الشعبية الفلسطينية تحذيراتها من عملاء الاحتلال الذين يقومون بزرع بذور الفتنة وافتعال الاحداث والاكاذيب لحرف بوصلة مقاومة شعبنا عن مواجهة العدوان الإسرائيلي.

و أوضح امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة (فتح) المهندس عزمي الشيخوخي أن عملاء الاحتلال وأجهزة مخابراته يعملون جاهدين على حرف مسارات واتجاهات وبوصلة مقاومة شعبنا عن أهدافها الوطنية لنصرة القدس والحرية والتحرير.

و قال الشيوخي: "يقوم العملاء ببث الأكاذيب والأضاليل تارة ضد حركة (فتح) وسلطتنا الوطنية وتارة أخرى ضد حركة (حماس) في هذه الأيام التي ظهرة الوحدة الوطنية الميدانية الراسخة لشعبنا في كافة أماكن تواجده بأروع صورها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفي فلسطين التاريخية والشتات والتي تجلة بأجمل صورة لها في هذا اليوم الثلاثاء يوم الوحدة الوطنية ويوم الغضب الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال الغاصب وفي وجه عملائه الانذال الذين يقومون بتنفيذ تعليمات مشغليهم لشق الصف الوطني الفلسطيني".

و أوضح أن عملاء واذناب الاحتلال يعملون على دفع شعبنا وفصائلنا الوطنية نحو الاقتتال الداخلي الفلسطيني الفلسطيني من خلال بث الاخبار الكاذبة ضد حركة فتح والسلطة الوطنية مرة وضد حركة حماس في مكان اخر مرة أخرى.

و قال: " سنشاهد أفلام فيديو واقلام ومواقع صفراء مشبوهة تحرض مرة ضد حماس ومرة أخرى ضد فتح والسلطة الوطنية وتخترع أكاذيب والاضاليل لشق الصف الفلسطيني الموحد في هذه الأيام لإضعاف جبهتنا الداخلية في مواجهة العدوان والاخطار والتحديات التي تواجه قدسنا وقضيتنا ومقدساتنا".

و أضاف" ستسمعون وتشاهدون بعض الأفلام والهتافات ضد فتح والسلطة الوطنية مرة وضد حماس في مكان اخر مرة أخرى بهدف شق الصف الفلسطيني وانهاء هبة وانتفاضة شعبنا".

و طالب الشيوخي باسم اللجان الشعبية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركتي حماس وفتح وفصائل العمل الوطني وجماهير شعبنا الى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من نشاطات العملاء التي تنامت في هذه الأيام ليتم ردعهم اول بأول وكشفهم وتقديمهم للعدالة ولينالوا المقتضى القانوني والوطني الرادع.

و اختتم الشيوخي: "إن القدس وتلك الدماء الزكية توحدنا وتحقق لنا حلمنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف لتكون بوصلتنا دائما نحو الهدف الكبير رحيل الاحتلال وجنوده وقطعان المستوطنين عن ارض فلسطين ودولة فلسطين للأبد".

أخبار ذات صلة

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

مجدلاني: إحباط أمريكا إصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة عدوان الاحتلال تساوق مع جرائمه

مجدلاني: إحباط أمريكا إصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة عدوان الاحتلال تساوق مع جرائمه

مسيرة تضامنية في بوليفيا تنديدًا بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني

مسيرة تضامنية في بوليفيا تنديدًا بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني

‫الاحتلال يطارد عمالًا ويعتقل عددا منهم شمال طولكرم

‫الاحتلال يطارد عمالًا ويعتقل عددا منهم شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا من الضفة

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لسلواد شمال رام الله

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لسلواد شمال رام الله

وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل أعمال فتح الشوارع وإزالة الأنقاض

وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل أعمال فتح الشوارع وإزالة الأنقاض

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

مجدلاني: إحباط أمريكا إصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة عدوان الاحتلال تساوق مع جرائمه

مجدلاني: إحباط أمريكا إصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة عدوان الاحتلال تساوق مع جرائمه

مسيرة تضامنية في بوليفيا تنديدًا بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني

مسيرة تضامنية في بوليفيا تنديدًا بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني

‫الاحتلال يطارد عمالًا ويعتقل عددا منهم شمال طولكرم

‫الاحتلال يطارد عمالًا ويعتقل عددا منهم شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا من الضفة

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

مجدلاني يؤكد على أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها للتهدئة ووقف إطلاق النار

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لسلواد شمال رام الله

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لسلواد شمال رام الله

وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل أعمال فتح الشوارع وإزالة الأنقاض

وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل أعمال فتح الشوارع وإزالة الأنقاض

منوعات

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

استنكار مشاهير لبنان بعد وصف وزير خارجيتهم &#34;السعودية أهل البدو&#34;

استنكار مشاهير لبنان بعد وصف وزير خارجيتهم "السعودية أهل البدو"

منة عرفة تعلن خطوبتها ...وهذه التفاصيل

منة عرفة تعلن خطوبتها ...وهذه التفاصيل

الكشف عن تطورات صحة دلال عبد العزيز وسمير غانم

الكشف عن تطورات صحة دلال عبد العزيز وسمير غانم

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"