الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات أصيب على إثرها عدد من المواطنين.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عودة صبيح حمايل (36 عاما) من بلدة بيتا، وبشير زيادة من مادما، والفتى عمرو عماد زياد ريحان من بلدة تل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.والفتى عمرو ريحان، هو نجل المرشح عن قائمة القدس موعدنا عماد ريحان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوبي نابلس وداهمت منزله للمرة الثانية في محاولة لاعتقاله ونجله الآخر.وفي جنين، اندلعت مواجهات قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية رمانة غرب جنين، واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين الذين تظاهروا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القدس وغزة، والداخل المحتل، ودعما للمقاومة.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام قرب جدار الفصل، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، واندلاع النيران في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون، وحسب شهود عيان، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة قرب قرية العرقة غرب جنين.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله فريد أبو الرب (21 عاما)، من قباطية، وحسن مصطفى جرادات (38عاما)، من السيلة الحارثية، ومحمود حسن أبو الحسن (38 عاما) من بلدة اليامون، وذلك بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الشجاع جابر درويش (36 عاما) من بلدة بيرزيت، والشاب جلال الخطيب (20 عاما) من قرية بلعين، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وخربت في محتوياتهما، كما وأغلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المدخل الرئيسي لبلدة سلواد شمال رام الله، بالمكعبات الاسمنتية.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي الرئيسي للبلدة، ما سيضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة للخروج من البلدة أو الدخول إليها.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد يوسف حساسنة (37 عاما)، ويونس محمد حساسنة (31 عاما) بعد دهم وتفتيش منزليهما في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد خالد العمور (16 عاما)، وسند طلال العمور (16 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال محيط منزل الشهيد إسلام غياض زاهدة في ضاحية إسكان البلدية في مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب الشبان، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الاقتحام، ما تسبب بإصابة فتى بالرصاص الحي في أطرافه السفلية، وجرى نقله من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى، لتلقي العلاج.واعتقلت قوات الاحتلال خلال المواجهات الشقيقين وسيم وفضل فريد زاهدة.واندلعت مواجهات بين مجموعات من الفتية وقوات الاحتلال، في أعقاب اقتحام الأخيرة لمحيط منزل الشهيد، وفرضها تدابير قمعية ضد المواطنين تمثلت في منع وصول المواطنين لمنازلهم واحتجاز آخرين والاعتداء على شاب بالضرب المبرح.و يشار إلى أن تلك القوات اعتقلت ظهر أمس والد الشهيد إسلام زاهدة، وشقيقه بشير بعد تفتيش منزل العائلة، والعبث بمحتوياته. كما فجرت مركبة الشهيد الذي ارتقى ظهر اليوم في شارع الكرنتينا جنوب المدينة، كما واعتقلت قوات الاحتلال تسعة شبان من بلدتي الظاهرية وبني نعيم جنوب وشرق الخليل.وداهمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، واعتقلت: ستة أخوة، وهم: فادي محمود الخضور، وأشقائه محمد، ومصطفى، وعبد الله، ويوسف، وخليل، وخالد مصطفى الخضور، وتم مصادرة مركبة وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عز الدين إبراهيم منسية، ومحمد ياسين حسن منسية، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وفي القدس المحتلة، أصيب أحد المواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تواصل تواجدها منذ أيام في المكان وبشكل مكثف في محيط المكان، وتنكل وتضيّق على المواطنين في المنطقة، ما يشكل خطرا على السكان.وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون، الليلة، الرصاص الحي، صوب أحد المنازل قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، حيث استهدف مستوطنون مسلحون بالبنادق ويستقلون مركبة منزلا في أطراف البلدة عند مدخل حزما بالرصاص الحي، ما تسبب بتكسير نوافذ المنزل، وبث الرعب بين أفراد العائلة.و يشار إلى أن مواجهات اندلعت قرب مدخل البلدة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الحوض.