محمد عساف يرد على جندلمان: أنا ابن غزة وكبرت على إجرامكم وكذبكم





كما استهدف تدمير، عدداً من الأبراج السكنية، والمنازل، والبنية التحتية، في القطاع المحاصر منذ 15 عاماً.





رام الله - دنيا الوطنرد الفنان الفلسطيني، محمد عساف، على المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي اتهم حركة (حماس) باستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية، وحملها مسؤولية الدمار في قطاع غزة.وقال عساف، عبر موقع (تويتر): "أنا ابن غزة. كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى و راح. العالم بيشوف كذبهم وجرائمهم مباشر على الشاشات. في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه إحدى شروط بقائهم".وتأتي تغريدة عساف، رداً على تعليق، أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال، الذي قال موجهاً كلامه لعساف: "يا محمد، كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء. حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لانها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم".وكان الفنان الفلسطيني، علق على تدمير مقر شركة (مشارق) في غزة، قائلاً: "يا الله.. يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم.. الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء.. رحم الله الشهداء".التغريدة التي أحدثت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جعلت الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي يرد عليها هو الآخر، زاعماً: "تتحدث عن العدوان، وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها، فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يوماً ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد".ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً على قطاع غزة، منذ 10 مايو/ أيار الحالي، وخلف حتى اللحظة 222 شهيداً، من بينهم عشرات الأطفال والنساء وأكثر من 1200 جريح.