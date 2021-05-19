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شؤون فلسطينية

آخر تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

آخر تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح الأربعاء، إن إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت القناة، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية: "ليس هناك أي تفاهم أو أي تعهد إسرائيلي حول وقف إطلاق النار".

وأفاد مراسلها للشؤون السياسية، شمعون آران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، بيني غانتس، أكدا أن العملية العسكرية في قطاع غزة مستمرة.

وفي سياق متصل، نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، من أن حركته وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل.

وأوضح الرشق، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنه لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة.

من جهتها، قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، إن القاهرة حصلت على تفويض من واشنطن لبدء بحث الصيغة النهائية لإنهاء المواجهة الجارية، وهو التطور الوحيد في هذا الملف.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل ترى في قضية حي الشيخ جراح "قضية قانونية داخلية"، وكذلك من سجنتهم من فلسطينيي 48، رافضة التعاطي مع هذين البندين.

وبخصوص التسهيلات في الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه، بينت الصحيفة، أن إسرائيل بادرت إلى الحديث في هذا الملف قبل يومين، ما يعني أن هناك تقدماً في موقفها.

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