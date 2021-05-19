اللجنة القطرية توضح حقيقة تقديم مساعدات إغاثية وتسليم مبلغ 100 دولار للمواطنين

رام الله - دنيا الوطننفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، علاقتها بأي اتصالات وردت لمواطنين في قطاع غزة، تطلب منهم الادلاء ببياناتهم وعناوينهم؛ لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة أو تسليمهم مساعدة نقدية 100 دولار.وأكدت اللجنة القطرية، في تنويه نشرته على موقعها الالكتروني، أن الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، هي الجهات المخولة فقط بالتواصل مع المواطنين بخصوص أي مساعدات، وأن المساعدات التي تقدمها اللجنة تتم بالتنسيق مع هذه الوزارات.