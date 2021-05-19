الصحة بغزة تصدر إعلاناً "مهما" حول خدمة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماً حول خدمة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، بعد الاستهداف الذي تعرض له مقر الوزارة وعيادة الرمال وسط مدينة غزة.وأكدت الوزارة، أنها قرر تحوير خدمة التطعيم ضد الفيروس، من عيادة شهداء الرمال إلى عيادة الدرج بغزة، مطالبة المواطنين الذين لهم استحقاق جرعة ثانية من تطعيم (فايرز) ويستطيعون الوصول لأخذها، التوجه إلى مركز شهداء الدرج.وقالت: "علما بأن تأجيل الجرعة وارد لمدة ثلاثة أسابيع، وبالتالي من لا يستطيع الوصول لأخذ الجرعة، سوف تجدول الجرعة له خلال الفترة المقبلة".وكانت عيادة الرمال ومقر وزارة الصحة الفلسطينية، قد تضررا، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أحد الأهداف بالقرب منهما، أول أمس.