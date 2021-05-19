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شؤون فلسطينية

سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي.. ماذا قالت؟
رام الله - دنيا الوطن
وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الأربعاء، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العملية العسكرية التي يشهدها قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في رسالتها: "قدراتنا وإمكاناتنا بخير، ولدينا مزيد، وهذه صورة مصغرة جداً من إعداد كبير أعددناه لمواجهتكم لشهور طويلة".

وكانت سرايا القدس وكتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين، قد نفذوا عملية اطلاق رشقات صاروخية مشتركة، على مستوطنات غلاف غزة، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين والأبراج السكنية.

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