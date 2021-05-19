الاحتلال فشل باغتيال الضيف مرتين وهنية والسنوار على قائمة الأهداف

وفي سياق متصل، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، على "قائمة الأهداف" الإسرائيلية.



وتحدث كوهين خلال مقابلة مع صحيفة (يديعوت أحرنوت)، عن "ضغوط وقف النار التي تم صدها"، قال: "إن المهام باقية التزاما منا مع سكان الجنوب"، كاشفا أنه تم إرسال معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول إسقاط برج الجلاء في غزة.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فشل في اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة (حماس)، محمد الضيف، مرتين، خلال الأسبوع الماضي.وقالت، إن الضيف، وكنيته (أبو خالد)، نجا من الغارات التي حاولت استهدافه بدون أن يصاب بأذى، وفق ما تعتقده المخابرات الإسرائيلية.وتضاف محاولات اغتيال الضيف، إلى سلسلة من المحاولات السابقة، إذ فشلت قوات الاحتلال باغتيال (أبو خالد)، خمس مرات على الأقل سابقا.وجرت أولى محاولات اغتيال، قائد أركان القسام، في العام 2001، قبل أن يعيد الاحتلال المحاولة في عام 2002، وتعتقد المخابرات الإسرائيلية، أنه فقد إحدى عينيه خلالها.وتعتقد إسرائيل، أن الضيف أصيب بجراح بالغة وفقد قدميه، في محاولة الاغتيال التي فشلت عام 2006، قبل أن تعيد المحاولة خلال العدوان عام 2014، والتي استشهدت على إثرها، زوجته، وطفله الرضيع، وابنته (ثلاثة أعوام).