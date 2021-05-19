مشعل: الانتصار على إسرائيل قريب وعلى الجميع الانخراط في المعركة



وقال مشعل في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء الثلاثاء: "غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سيف القدس"، مضيفا: "المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني".



وأشار مشعل إلى أنه لا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة والقدس بعث روح الانتفاضة من جديد.



وقال: "هناك التحام شعبي على كل المحاور"، مضيفا: "غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، حيث أن مقاومة غزة أكدت أن العودة والتحرير ممكنة وقريبة، كما أنها جعلت المستحيل ممكنا بمقاومتها".



وأوضح رئيس حركة حماس بالخارج، أن الانتصار على "إسرائيل" قريب وممكن بفعل ضربات مقاومة غزة الباسلة، مشددا على ضرورة أن ينخرط الجميع في هذه المعركة، حيث أن غزة ليست وحدها فيها.



وأشار مشعل، إلى أن ما هدم في قطاع غزة سيُبنى، مؤكدا في الوقت ذاته، أن قدرات الشعب الفلسطيني ومقاومته أربكت حسابات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الاحتلال يحاول الخروج منتصرا في هذه المعركة، والمقاومة هزمته.



وقال مشعل: "العدو سيوقف الحرب رغما عنه والنصر حليف مقاومتنا".



رام الله - دنيا الوطنأكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، أن المقاومة الفلسطينية من غزة انتصرت للقدس والأقصى، موجهاً التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وساحات الأقصى والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.