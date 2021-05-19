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الداخلية بغزة تنفي خروج قادة المقاومة وعائلاتهم لمصر وتتهم قناة (العربية) بممارسة دوره مشبوه

الداخلية بغزة تنفي خروج قادة المقاومة وعائلاتهم لمصر وتتهم قناة (العربية) بممارسة دوره مشبوه
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بشكل قاطع، مساء الثلاثاء، ما روجته قناة (العربية)، حول سفر عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة (العربية) من شائعات مغرضة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، والتي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف البزم: "قناة (العربية) كانت ولا تزال تمارس دوراً مشبوهاً، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته".

وختم: "وفي هذا الصدد، نؤكد على جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ بصموده ونضاله ضد الاحتلال".

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