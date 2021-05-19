عزام: أمريكا تشارك الاحتلال بعدوانه على أهلنا بغزة بإمداده بالقذائف والصواريخ المتطورة

رام الله - دنيا الوطنأكد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لن يدفع الشعب الفلسطيني للتراجع، بل يزيده إصراراً على مواجهة الاحتلال وتحدي آلة قتله وإجرامه.وقال عزام في تصريحات له، الليلة: "نحن نُقبل على الحياة، حياة العزة والكرامة، وعليه فإن النصر أو الشهادة بالنسبة لنا حياة، مضيفا: "أمريكا تشارك كيان الاحتلال في عدوانه على أهلنا بغزة سواءً بإمداده بالقذائف والصواريخ المتطورة، أو بمنحه غطاءً سياسياً، في قرصنةٍ وبلطجة واضحة على مرأى ومسمع العالم كله".وتابع عزام بقوله: "شعبنا بات أيقونة في الصبر والتضحية، ونحن في القوى والفصائل نستلهم منه القوة والإرادة على مواصلة خيار المواجهة حتى نحرر كامل أرضنا".وفي السياق، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن مشاهد قصف منازل المدنيين في غزة، ووقوع ضحايا من الأطفال والنساء، ستُحرك مشاعر الملايين من أحرار الأمة والعالم، وتحطم أحلام المهرولين خلف التطبيع الآثم.وقال: "في ذكرى مرور ما يزيد عن 7 عقود على النكبة، يلتحمُ شعبنا في الداخل المحتل عام 1948 مع شعبنا في القدس المحتلة، وفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، وفي الشتات، ليرسموا خارطة فلسطين بدمائهم وبطولاتهم".وأضاف عزام: "شعبنا ينتفض في كافة أماكن تواجده نصرةً للقدس والأقصى، بوصلةُ الثوار والأحرار"، متابعا بقوله: "مشاهد البطولة التي يُسطرها شباب الضفة على الحواجز العسكرية ونقاط التماس مع الاحتلال، تؤكد حيوية هذا الشعب، وفشل كل محاولات إطفاء لهيبه وغضبه على وقع نهب أرضه، وحرق أطفاله على يد عصابات المستوطنين".