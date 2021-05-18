بعملية مشتركة.. القسام وسرايا القدس ألوية الناصر يواصلون قصف مستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كلا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، في عملية مشتركة، قصفهم مستوطنات ومواقع الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، برشقات صاروخية.وأكد محمد البريم، مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة الشعبية، أن العملية المشتركة، تأتي في إطار الوحدة الميدانية والتكامل بين سرايا القدس والقسام وألوية الناصر في المواجهة والتصدي للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأبرياء والآمنين ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويهدم البيوت على ساكنيها.وقال البريم: "العملية المشتركة تأتي تأكيدا منا على مواصلة القتال حتى فرض إرادة شعبنا ومقاومته وإذعان العدو الصهيوني الغاصب لشروط المقاومة وأهدافها".وأكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية، أن العدو الإسرائيلي الغاصب سيدفع ثمن جرائمه وإرهابه بحق أهلنا وأبناء شعبناوتواصل المقاومة الفلسطينية، قصفها لمستوطنات غلاف غزة والقدس، وبئر السبع وتل أبيب واسدود وسديروت، ردا على استمرار طائرات الاحتلال استهداف المواطنين المدنيين والأبراج التي تضم المكاتب الصحفية والشركات الإعلامية ومقرات الأجهزة الأمنية.