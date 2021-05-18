كتائب القسام تعلن قصف ستة قواعد جوية للاحتلال رداً على استمرار العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدني القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الثلاثاء، توجيه ضربات صاروخية لستة قواعد جوية إسرائيلية في عسقلان وأسدود.وقالت الكتائب، في تصريح صحفي مقتضب: إنها وجهت ضربات صاروخية لقواعد: "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون" الجوية الإسرائيلية، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنة، وإصابة سبعة أخرين، في هجمات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال في مدينتي خانيونس ورفح، جنوب القطاع.