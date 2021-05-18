البريم: مقاومتنا مستمرة وضرباتنا متواصلة للاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: "مقاومتنا مستمرة وضرباتنا متواصلة للعدو الصهيوني في كل بقعة من أرضنا المباركة"، لافتا إلى أن الخسائر الكبيرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي بين قتلى وجرحى جراء القصف.وأشار البريم، في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الضربات الموجعة التي توجهها المقاومة للعدو الإسرائيلي، تؤكد ان المقاومة ما زالت بخير وهي تحدد من إيقاع المواجهة بما يحقق الأهداف المرجوة من معركة سيف القدس .وحيا البريم، جماهير الشعب الفلسطيني المنتفض الثائر الذي لبى دعوة الاضراب الشامل على امتداد فلسطين من البحر الى النهر ، مباركاً عمليات اطلاق النار المباركة التي تستهدف الجنود الإسرائيليين ومستوطنيه في كافة محاور الاشتباك في الضفة الغربية، داعيا في الوقت ذاته الى اشعال الأرض براكين غضب تحت اقدام المحتلين الغزاة انتصارا للقدس والاقصى ولأطفال غزة الاطهار .وفي السياق، قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية: "ندعو السلطة والأجهزة الأمنية لان يكونوا سندا وداعما لشبابنا الثائر في الضفة والانخراط الفوري في معركة سيف القدس والتصدي لعدوان الصهاينة المجرمين انتصارا للدم المسفوك في غزة واذاقة العدو الصهيوني الموت في كل زقاق وشارع في ضفتنا الابية".وأضاف: "هذا العدو المجرم وقادته الارهابيين لا يفهمون الا لغة القوة والمقاومة والصمود والتمسك بالثوابت والاصرار على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر وكنسه عن كامل ارضنا ومقدساتنا".