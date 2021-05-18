قناة إسرائيلية تكشف حقيقة تفاهمات التهدئة مع المقاومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة المعلومات التي تتحدث عن اتفاق تهدئة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن المصدر، نفيه جملة وتفصيلاً الأنباء عن أي موافقة على وقف لإطلاق النار، قائلا: "ليست هناك أي تفاهمات وأي تعهد إسرائيلي حول هذا الموضوع".وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، شملت المدنيين الفلسطينيين والأبراج السكنية، والمباني التابعة للأجهزة الأمنية، أسفرت عن استشهاد العشرات، واصابة المئات.