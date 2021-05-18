المكتب الإعلامي الحكومي يصدر إعلاناً خاصاً بقدوم الصحفيين الأجانب لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إعلاناً حول دخول الصحفيين الأجانب الى قطاع غزة، وذلك في ضوء المعلومات الواردة عن إمكانية سماح الاحتلال بدخول الصحفيين الأجانب غداً عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة.ورحب المكتب الإعلامي الحكومي، بقدوم الصحافة الأجنبية معتبراً أن حضورهم فرصة لتعزيز الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي، رافضاً في الوقت ذاته منعهم من قبل الاحتلال منذ بدء العدوان.وقال المكتب: "لتنظيم دخولهم وضمان سلامتهم في ظل استمرار العدوان، نؤكد على ضرورة تسجيل وكلاء الصحفيين الأجانب الراغبين بالدخول للقطاع عبر المنظومة المحوسبة، على الرابط التالي: Tr.moi.gov.ps".وأكد المكتب، أنه سيتم غداً، إدخال الصحفيين الذين يتم التسجيل لهم، ممن سبق لهم القدوم لقطاع غزة، وتتوفر بياناتهم على المنظومة، أما الصحفيين الذين لم يسبق لهم القدوم لغزة، ولا تتوفر بياناتهم، فعليهم انتظار إشعار الموافقة على الطلب لصعوبة إتمام الإجراءات الفنية في ظل عدوان الاحتلال، وسيتم العمل لإجرائها بالسرعة الممكنة.