رابطة أصحاب المولدات: طائرات الاحتلال دمرت مقرنا المتواجد في عمارة كحيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت رابطة أصحاب المولدات وشبكات الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، دمر مقرها، صباح اليوم، المتواجد في عمار كحيل وسط مدينة غزة.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد دمرت صباح اليوم، عمارة كحيل، المكونة من سبعة طوابق، في شارع (الثلاثيني) غرب مدينة غزة، والتي تضم مراكز ومعاهد تعليمية.واستهدفت الطائرات، المبنى، الذي يقع مقابل المقر الرئيسي لوكالة الغوث (أونروا) بغزة، بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي بلغ 217 شهيدا، وإصابة 1500 آخرين.في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات صاروخية، على مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وبئر السبع، ردا على استمرار استهداف المدنيين والأبراج السكنية.