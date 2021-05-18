شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على مدينتي خانيونس ورفح





في السياق، أفادت إذاعة (صوت القدس)، بوصول خمس إصابات، مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في المحافظة.





بدورها، أكدت وكالة (الرأي) المحلية، أن أكثر من 30 غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس، استهدفت معظمها أراض زراعية.





إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، سلسة غارات على على مواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مواطنة بعد توقف قلبها نتيجة الغارات.

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، تركزت في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مواطنة، عدة أصابات.في التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بغارات مناطق الزنة و قيزان النجار و عبسان الجديدة شرق خانيونس.