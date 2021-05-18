الصحة بغزة: 217 شهيداً و1500 إصابة جراء العدوان المتواصل على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي، بلغت حتى اللحظة 217 شهيداً، منهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً.





وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الإصابات بلغ 1500 إصابة بجراح مختلفة، منها 50 شديدة الخطورة، و370 بالأجزاء العلوية، و130 منها بالرأس، إضافة الى أن من بين الإصابات 450 طفلاً و295 سيدة.





وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لليوم التاسع على التوالي، عدة مناطق في قطاع غزة، شملت منازل المواطنين المدنيين والأبراج التي تضم المكاتب الصحفية والشركات الإعلامية.





في المقاومة، اطلقت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب والقدس، وبئر السبع، ردا على استهداف المدنيين والأبراج السكنية.

رام الله - دنيا الوطن