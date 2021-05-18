تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء العراقي الأسبق

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي.وأكد علاوي، خلال الاتصال، وقوفه وشعب العراق إلى جانب شعبنا وقيادته، الذين يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ شعبنا وقيادته من كل مكروه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.بدوره، قدم الرئيس الشكر الجزيل لرئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي على هذا الاتصال والمواقف العراقية المشرفة، مؤكدا عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي.