مصدر لـ"دنيا الوطن": الاحتلال رفض ادخال قافلة أدوية أرسلتها الحكومة لغزة ومساعٍ لإدخالها غداً

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، ان الاحتلال الإسرائيلي رفض ادخال قافلة ادوية ومعدات طبية أرسلتها الحكومة الفلسطينية، لمساندة الأهالي في قطاع غزة، في ظل العدوان الغاشم.وقال المصدر: "منذ الصباح فشلت الجهود في محاولة ادخال القافلة"، مؤكداً أن هناك مساعٍ من مؤسسات أممية ودولية؛ لإدخال القافلة صباح غدٍ الأربعاء.وأشار إلى أن القافلة تشمل اسرة وأجهزة تنفس ومستلزمات طبية أخرى.يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، أكد أنه يجري تحضير إرسالية أدوية ومعدات ومستلزمات طبية طلبها أهلنا وكوادرنا الطبية في غزة، كما سيتم ارسال ألف وحدة دم تبرع بها أهلنا هنا، وسيتم ارسال وفد طبي من المتخصصين للمساعدة في الحفاظ على أرواح أهلنا هناك، وقد تم التواصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للوقوف على احتياجات مراكز الايواء للذين هدمت بيوتهم.