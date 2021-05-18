حماس تعقب على المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، حول المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.وحيت حركة حماس، الفعل المقاوم والشعبي في الضفة الغربية إخوة الدم والسلاح، وفي كل الساحات الفلسطينية، التي جسدت وحدة القرار والمصير، وأربكت حسابات العدو.وقالت: "نحيي اليد التي ضغطت على الزناد على حاجز بيت إيل، وصوبت رصاصها إلى صدور جنود الاحتلال الصهيوني، في مشهد شجاع منسجم تماما مع أهداف معركة سيف القدس ومتطلبات شعبنا".وأكدت الحركة في بيانها، أن ما يجري في الضفة الغربية من مقاومة واشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، هو امتداد لمسار المقاومة بأشكالها كافة، الممتد من غزة إلى القدس، وفي كل ساحات الوطن.ودعت حركة حماس، كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في الانخراط في أوسع ساحة اشتباك مع الاحتلال وبكل أشكال المقاومة، وفي مقدمتها المقامة المسلحة، وتنفيذ عمليات بطولية للدفاع عن شعبنا وكسر معادلات العدو.