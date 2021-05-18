سرايا القدس: ساعة البهاء تدق من جديد لترد على جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "إن ساعة البهاء تدق من جديد لترد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".وأكدت سرايا القدس، في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، أنها قصفت برشقات صاروخية، مدينتي أسدود وعسقلان.وكانت سرايا القدس قد قصفت منذ بدء المعركة، مستوطنات غلاف غزة وتل ابيب وبئر السبع، بعشرات الصواريخ، رداً على استمرار الاعتداءات الإسرائيلي على المواطنين المدنيين في قطاع غزة، واغتيال قائد لواء غزة في السرايا، حسام أبو هربيد.