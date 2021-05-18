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شؤون فلسطينية

الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب العشرات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، استشهد المواطن محمد اسحق حميد، وآخريْن لم تعرف هويتهما، متأثرين بإصابتهم البالغة، بالرصاص الحي في الصدر والرأس في مجمع فلسطين الطبي.

وفيما يتعلق بالإصابات، أكدت الوزارة، بأنه وصل مراكز العلاج برام الله 64 إصابة، بينهم ست حالات وصفت بالخطيرة.

في مدينة سلفيت، أصيب 19 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينها إصابة وصفت حالتها بالخطيرة في البطن.

وفي نابلس، أكدت الوزارة، أنه وصل مستشفى رفيديا الحكومي 29 إصابة، بينها حالة وصفت بالخطيرة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة، أن مجمل الإصابات التي وصلت مستشفى طولكرم، سبع إصابات بالرصاص الحي.

وفي جنين، بلغ مجمل الإصابات التي وصلت مشافي جنين، أربع إصابات بالرصاص الحي، إصابتان منها بحالة خطيرة.

مجمل الإصابات التي وصلت مشافي الخليل، ١٧ إصابة، بينها إصابة ١٣ بالرصاص الحي.

وقالت الوزارة: "مجمل الإصابات التي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي، 25 إصابة بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الصدر"، مضيفة: "إصابة بالغة الخطورة بالرصاص الحي في الرأس وصلت مستشفى الرازي بجنين أدخل لغرفة العمليات".

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