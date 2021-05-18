حماس تدعو أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة للاستمرار بالانخراط بأوسع ساحة اشتباك مع الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تحيي الفعل المقاوم والشعبي في الضفة الغربية أخوة الدم والسلاح، وفي كل الساحات الفلسطينية، التي جسدت وحدة القرار والمصير واربكت حسابات العدو.





كما حيت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، "اليد التي ضغطت على الزناد على حاجز بيت إيل وصوبت رصاصها إلى صدور جنود الاحتلال الصهيوني، في مشهد شجاع منسجم تماماً مع أهداف معركة سيف القدس ومتطلبات شعبنا".





وشدد على أن ما يجري في الضفة الغربية من مقاومة واشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، "هو امتداد لمسار المقاومة بكافة أشكالها الممتد من غزة إلى القدس، وفي كل ساحات الوطن".





ودعا برهوم كل أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خاصة، إلى "الاستمرار في الانخراط في أوسع ساحة اشتباك مع الاحتلال وبكل اشكال المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة وتنفيذ عمليات بطولية ضد أهداف إسرائيلية للدفاع عن شعبنا وكسر معادلات العدو".

رام الله - دنيا الوطن