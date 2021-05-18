العاهل الأردني يوجه بإنشاء مستشفى ميداني عسكري آخر في قطاع غزة



كما أوعز الحنيطي بأن يكون المستشفى بأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد، لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات.



ويشتمل المستشفى على 100 سرير، بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

ويأتي تجهيز هذا المستشفى انطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي يحمله الجيش العربي من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم.



وكانت القوات المسلحة قد عززت أمس المستشفى الميداني الأردني في غزة بمستشفى ميداني متحرك مجهز بكافة المهام والمعدات الطبية والكوادر الطبية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في القطاع.

يأتي ذلك بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).