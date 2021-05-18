عشرات الإصابات في بلدات شمال غرب القدس بمسيرة "إضراب فلسطين"

خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتقمعت قوات الاحتلال مسيرة حاشدة خرجت من بلدات شمالي غرب القدس، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوطنة (حداشاه) المقامة على أراضي الفلسطينيين في بدّو وبيت إجزا.وقمعت قوات الاحتلال قمعت المسيرة لحظة وصولها قرب مستوطنة (حداشاه)، بإطلاق وابل من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.وأكد مركز "الكرمل" الطبي في بلدة بدو، أن طواقم الطبية تعاملت مع 14 إصابة بالرصاص من بينها إصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي غرب القدس.وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين إصابة خفيفة وخطيرة، من بينها أربع إصابات بالرصاص الحي، والبقية أغلبها بالرصاص المطاطي.وأكد المركز إن الإصابة الخطيرة كانت لشاب أُصيب بالرصاص المطاطي في الفك السفلي، حيث نُقل لاستكمال العلاج في المشفى.وأفادت طواقم الإسعاف في المنطقة انه تم التعامل مع 25 إصابة خلال المواجهات في بلدة بيت "إجزا" بالقدس، ست حالات منها بالرصاص الحي و 15 حالة اختناق.يُشار إلى أن الإضراب اليوم عمّ كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من القدس وضواحيها والداخل المحتلة والضفة الغربية، وتدور في هذه الأثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في عدّة نقاط تماس، إلى جانب فعاليات ومسيرات في مدن الضفة والداخل نصرة للقدس وقطاع غزة.