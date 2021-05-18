عاجل

  • بوريل: جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء دولة واحدة اتفقت على أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري

شؤون فلسطينية

(أونروا) تدعو الاحتلال لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول للقطاع

(أونروا) تدعو الاحتلال لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول للقطاع
قصف إسرائيلي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) حكومة إسرائيل على وجه السرعة إلى تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتقول الوكالة إنها لم تحصل على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة للإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين، الذين يشملون الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من الاحتياجات الهائلة بعد تسعة أيام من الصراع. كما لم يتم استلام الموافقة على مسؤولها الأعلى لتقييم ودعم عمليات (أونروا) الطارئة.

وقالت تمارا الرفاعي، مديرة الاتصالات الاستراتيجية في (أونروا) بأن "(أونروا) تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة".

وتقول (أونروا): إنه طبقا للقانون الدولي، تتمتع الأمم المتحدة في أراضي كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أغراضها. علاوة على ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتسليم الإمدادات والمعدات.

وأضافت: علاوة على ذلك، وبموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، يقع على أطراف النزاع التزام بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية المحايدة إلى السكان المدنيين بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك المرور، واحترام وحماية حقهم في المستويات الأساسية لحقوق الإنسان مثل الغذاء والرعاية الصحية الأولية والمأوى الأساسي والإسكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم على وجه التحديد القوة المحتلة بتأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين.

ووفق بيان (أونروا)، "لقد خلف الصراع بالفعل أكثر من مئتي قتيل، من بينهم أكثر من 50 طفلا، وشرد أكثر من 47,000 شخصا إما فقدوا منازلهم أو سبل الوصول إلى الماء أو الكهرباء أو أجبروا على الفرار لحماية أنفسهم وعائلاتهم. وجد معظمهم ملاذا في مدارس (أونروا)، كما حدث في النزاعات السابقة، إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة هذه المرة بسبب انتشار (كوفيد-19) والصعوبات التي تواجه المسؤولون والمساعدات في سبل الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر".

وتابعت: أنه لمن الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف باحترام حرمة المدارس والمسؤولين العاملين في غزة والطابع الإنساني لها وفقا للقانون الدولي وذلك لضمان بقاء مدارس (أونروا) أماكن آمنة للعائلات النازحة.

وقالت الرفاعي بأن "الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن"، مضيفة بالقول: "كل يوم يمر بدون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش. إن هذا أمر غير مقبول".

أخبار ذات صلة

عشرات الإصابات في بلدات شمال غرب القدس بمسيرة &#34;إضراب فلسطين&#34;

عشرات الإصابات في بلدات شمال غرب القدس بمسيرة "إضراب فلسطين"

بماذا علق الرئيس عباس على قرار السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع؟

بماذا علق الرئيس عباس على قرار السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع؟

&#34;التربية&#34; تصدر تصريحاً بشأن الدوام المدرسي في المحافظات الشمالية

"التربية" تصدر تصريحاً بشأن الدوام المدرسي في المحافظات الشمالية

نتنياهو يزعم: أعدنا حماس سنوات كثيرة للوراء وسنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة

نتنياهو يزعم: أعدنا حماس سنوات كثيرة للوراء وسنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة

وزير إسرائيلي يهدد: الخطوة التالية قطع الكهرباء عن قطاع غزة

وزير إسرائيلي يهدد: الخطوة التالية قطع الكهرباء عن قطاع غزة

شهيد وعدة إصابات في استهداف مجموعة من المواطنين شرق غزة

شهيد وعدة إصابات في استهداف مجموعة من المواطنين شرق غزة

حماس تعلق على مقتل مستوطنيْن بقذيفة للمقاومة في إشكول

حماس تعلق على مقتل مستوطنيْن بقذيفة للمقاومة في إشكول

هنية يصدر تصريحاً بعد تخصيص السيسي مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع

هنية يصدر تصريحاً بعد تخصيص السيسي مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات في بلدات شمال غرب القدس بمسيرة &#34;إضراب فلسطين&#34;

عشرات الإصابات في بلدات شمال غرب القدس بمسيرة "إضراب فلسطين"

فيديو.. إصابة جنديين بإطلاق نار في البيرة ومواجهات عنيفة بالضفة الغربية

فيديو.. إصابة جنديين بإطلاق نار في البيرة ومواجهات عنيفة بالضفة الغربية

نتنياهو لـ &#34;مجالس مستوطنات غزة&#34;: العملية العسكرية ستستغرق بضعة أيام أخرى

نتنياهو لـ "مجالس مستوطنات غزة": العملية العسكرية ستستغرق بضعة أيام أخرى

هآرتس: هذه أكثر عمليات إسرائيل الفاشلة وغير الضرورية ويجب أن تتوقف حالاً

هآرتس: هذه أكثر عمليات إسرائيل الفاشلة وغير الضرورية ويجب أن تتوقف حالاً

كتائب القسام تتحدث عن الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل مستوطنيْن في اشكول

كتائب القسام تتحدث عن الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل مستوطنيْن في اشكول

لليوم الثاني على التوالي.. توقف خدمات المختبر المركزي بغزة بفعل القصف الإسرائيلي

لليوم الثاني على التوالي.. توقف خدمات المختبر المركزي بغزة بفعل القصف الإسرائيلي

السيسي يعلن تقديم نصف مليار دولار لصالح إعادة إعمار القطاع

السيسي يعلن تقديم نصف مليار دولار لصالح إعادة إعمار القطاع

أول تعليق من سرايا القدس و&#34;الجهاد&#34; على مقتل مستوطنيْن إثر قذيفة سقطت في إشكول

أول تعليق من سرايا القدس و"الجهاد" على مقتل مستوطنيْن إثر قذيفة سقطت في إشكول

منوعات

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

من هي ملكة جمال الكون لعام 2021؟

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

أحمد زاهر يعلن تضامنه مع المخرج محمد سامي

(غفران وعساف) معا... ردا على خلاف مها أحمد

(غفران وعساف) معا... ردا على خلاف مها أحمد

شاحنة الحب باسم فلسطين.. تنطلق في شوارع كاليفورنيا

شاحنة الحب باسم فلسطين.. تنطلق في شوارع كاليفورنيا

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية.. تنزل الى الشارع دعما للقضية الفلسطينية

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

شاهد: مها أحمد تفتح النار على أحمد السقا وأمير كرارة

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:&#34; ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين&#34;

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:" ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين"

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :&#34; مين اللي كل الجبنة&#34;

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :" مين اللي كل الجبنة"

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"