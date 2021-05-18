بماذا علق الرئيس عباس على قرار السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع؟
عبر الرئيس محمود عباس، عن تقديره العالي وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في مبادرته المهمة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن هذا الموقف القومي والتاريخي المصري، يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس عاس أن مصر كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عبر اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وثمن هنية الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان على أهلنا في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال كافة المساعدات واحتياجات القطاع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ نصف مليار دولار، كمبادرة مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأضاف في حسابه عبر (فيسبوك)، بسام راضي: بأن ذلك سيكون مع قيام شركات مصرية متخصصة، بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وقال راضي: إن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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