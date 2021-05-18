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شؤون فلسطينية

نتنياهو يزعم: أعدنا حماس سنوات كثيرة للوراء وسنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة

نتنياهو يزعم: أعدنا حماس سنوات كثيرة للوراء وسنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة
نتنياهو مع قادة الجيش
رام الله - دنيا الوطن
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها، و"أعدناها سنوات كثيرة إلى الوراء". 

وقال في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين". 

وتابع: "أعداؤنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك"، وفق ادعائه.

وكان نتنياهو، قال لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، اليوم الثلاثاء: إن العملية العسكرية في غزة، ستستغرق بضعة أيام أخرى.

من جهته، قال باراك رافيد، من موقع (والا) الإسرائيلية، إن وزير الجيش، بيني غانتس، قال في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي: إن حمـاس تواصل إطلاق الصواريخ، "والعملية العسكرية ضد غزة ستستمر".

ونقلت (القناة 20) الإسرائيلية، عن وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، قوله: إن "الخطوة التالية هي قطع الكهرباء عن غزة".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، التقى رئيس (شاباك)، نداف أرغمان، حيث ناقش الاثنان استمرار النشاط العملياتي المشترك في العملية العسكرية ضد غزة.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 213 شهيدًا، في اليوم التاسع للعدوان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن 213 شهيدًا ارتقوا من بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسناً، إضافة إلى 1442 إصابة بجراح.

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