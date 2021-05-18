نتنياهو يزعم: أعدنا حماس سنوات كثيرة للوراء وسنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة

وقال في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين".

وتابع: "أعداؤنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك"، وفق ادعائه.

وكان نتنياهو، قال لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، اليوم الثلاثاء: إن العملية العسكرية في غزة، ستستغرق بضعة أيام أخرى.





من جهته، قال باراك رافيد، من موقع (والا) الإسرائيلية، إن وزير الجيش، بيني غانتس، قال في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي: إن حمـاس تواصل إطلاق الصواريخ، "والعملية العسكرية ضد غزة ستستمر".





ونقلت (القناة 20) الإسرائيلية، عن وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، قوله: إن "الخطوة التالية هي قطع الكهرباء عن غزة".





من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، التقى رئيس (شاباك)، نداف أرغمان، حيث ناقش الاثنان استمرار النشاط العملياتي المشترك في العملية العسكرية ضد غزة.





يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 213 شهيدًا، في اليوم التاسع للعدوان.



