وزير إسرائيلي يهدد: الخطوة التالية قطع الكهرباء عن قطاع غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، اليوم الثلاثاء: إن العملية العسكرية في غزة، ستستغرق بضعة أيام أخرى.





من جهته، قال باراك رافيد، من موقع (والا) الإسرائيلية، إن وزير الجيش، بيني غانتس، قال في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي: إن حمـاس تواصل إطلاق الصواريخ، "والعملية العسكرية ضد غزة ستستمر".





من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، التقى رئيس (شاباك)، نداف أرغمان، حيث ناقش الاثنان استمرار النشاط العملياتي المشترك في العملية العسكرية ضد غزة.





يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 213 شهيدًا، في اليوم التاسع للعدوان.



