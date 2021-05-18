حماس تعلق على مقتل مستوطنيْن بقذيفة للمقاومة في إشكول

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "ضربات كتائب القسام النوعية في أشكول، تدلل من جديد أن المقاومة بخير وتدير المعركة مع الاحتلال بحكمة واقتدار وتفند كذب نتنياهو وإنجازه الموهوم".وشدد على أن "ضربات أشكول تؤكد أن المقاومة لديها من أوراق القوة والإمكانيات ما ستدفع نتنياهو المنكسر وقادته المهزومين للرضوخ لشروطها وتحقيق أهداف المعركة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مستوطنيْن اثنين، فيما أصيب عشرة آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على مبنى في إشكول.وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها قصفت بقذائف الهاون، مواقع وتحشيدات الاحتلال في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في اشكول.كما ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن الاحتلال اعترف رسمياً بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 10 آخرين في قصفها لمواقعه في أشكول.