هنية يصدر تصريحاً بعد تخصيص السيسي مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.





وثمن هنية الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان على أهلنا في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال كافة المساعدات واحتياجات القطاع.



