شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية

وقالت في بيان مقتضب: إن الشهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة جداً، بعد أن تم إطلاق النار عليه بالرصاص الحي في الصدر، من قبل الاحتلال.

والشهيد، هو محمد اسحاق حميد (24 عاماً) من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

بيت لحم: 9 إصابات بينها إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين.

بيت لحم: 9 إصابات بينها إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين.

رام الله: 50 إصابة، بينها ٥ إصابات خطيرة.

رام الله: 50 إصابة، بينها ٥ إصابات خطيرة.

وقالت وزارة الصحة، إن مجمل الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في الضفة الغربية حتى الساعة 5:30 من مساء اليوم، بلغت 71 إصابة بالرصاص بينها خمس إصابات خطيرة، وذلك على النحو التالي:

وقالت وزارة الصحة، إن مجمل الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في الضفة الغربية حتى الساعة 5:30 من مساء اليوم، بلغت 71 إصابة بالرصاص بينها خمس إصابات خطيرة، وذلك على النحو التالي:

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بالقرب من قرية كفر نعمة غرب رام الله.





وقالت مصادر محلية إن الجنود المتمركزين عند حاجز وادي الدلب (بالقرب من قرى كفر نعمة ودير ابزيع وراس كركر) أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.





ولفتت المصادر الى أن جنود الاحتلال احتجزت جنازة أثناء مرورها من الحاجز باتجاه راس كركر لساعات قبل ان تسمح لهم بالدخول.





في السياق، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية نعلين غرب مدينة رام الله.





وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة منددة بالعدوان على شعبنا.





وأصيب شاب بالرصاص الحي عصر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله.





وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين قرب جدار الفصل والضم العنصري المقام على أراضي المواطنين.





وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدخل قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.





وقال الناشط إبراهيم عوض الله، إن الاحتلال نصب حاجزا طيارا عند مدخل القرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.





أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق جنوب محافظة نابلس وشرقها.





وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 17 إصابة بينها 2 بالرصاص الحي جرى نقلها للمستشفيات، و13 اختناق بالغاز و2 سقوط وضرب وجرى علاجهم ميدانيا.





وأوضح أن الطواقم نقلت إصابة بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة غرب قرية تل شرق نابلس، وأخرى من المواجهات الدائرة في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبا، كما تم علاج 15 آخرين ميدانيا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الدائرة على حاجز حوارة العسكري جنوبا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وفي بلدة بيتا، أكد أمين سر حركة فتح منور بني شمسة، استمرار المواجهات المندلعة على قمة جبل صبيح بين الشبان وقوات الاحتلال، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل، ما أدى لإصابة بالرصاص الحي، وعدد آخر بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع.





وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بإصابة 16 مقدسيا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأضاف "الهلال" في بيان صحفي، أن ثلاث إصابات تم نقلها إلى المشافي، فيما عولجت 6 إصابات في باب العامود ميدانياً، وتعددت الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واختناق بالغاز.



