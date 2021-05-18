فيديو.. إصابة جنديين بإطلاق نار في البيرة ومواجهات عنيفة بالضفة الغربية

وأصيب شاب بالرصاص الحي عصر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين قرب جدار الفصل والضم العنصري المقام على أراضي المواطنين.

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق جنوب محافظة نابلس وشرقها.





وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 17 إصابة بينها 2 بالرصاص الحي جرى نقلها للمستشفيات، و13 اختناق بالغاز و2 سقوط وضرب وجرى علاجهم ميدانيا.





وأوضح أن الطواقم نقلت إصابة بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة غرب قرية تل شرق نابلس، وأخرى من المواجهات الدائرة في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبا، كما تم علاج 15 آخرين ميدانيا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الدائرة على حاجز حوارة العسكري جنوبا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وفي بلدة بيتا، أكد أمين سر حركة فتح منور بني شمسة، استمرار المواجهات المندلعة على قمة جبل صبيح بين الشبان وقوات الاحتلال، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل، ما أدى لإصابة بالرصاص الحي، وعدد آخر بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع.







