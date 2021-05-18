نتنياهو لـ "مجالس مستوطنات غزة": العملية العسكرية ستستغرق بضعة أيام أخرى

من جهته، قال باراك رافيد، من موقع (والا) الإسرائيلية، إن وزير الجيش، بيني غانتس، قال في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي: إن حمـاس تواصل إطلاق الصواريخ، "والعملية العسكرية ضد غزة ستستمر".





من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، التقى رئيس (شاباك)، نداف أرغمان، حيث ناقش الاثنان استمرار النشاط العملياتي المشترك في العملية العسكرية ضد غزة.





يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 213 شهيدًا، في اليوم التاسع للعدوان.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن 213 شهيدًا ارتقوا من بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسناً، إضافة إلى 1442 إصابة بجراح.