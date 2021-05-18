هآرتس: هذه أكثر عمليات إسرائيل الفاشلة وغير الضرورية ويجب أن تتوقف حالاً

ترجمة: مؤمن مقداد



قال الصحفي، ألوف بن من صحيفة (هآرتس)، إن إسرائيل تشهد فشلًا عسكريًا وسياسيًا خطيرًا، كاشفاً النقاب عن أوجه قصور في انتشار الجيش وعمله، واصفا ذلك "هنا قيادة مشوشة وعاجزة".



وأضاف الصحفي: من المشاكل الرئيسية التي واجهتها إسرائيل في هذه العملية، أن إسرائيل فوجئت تماما بأخذ حماس زمام المبادرة، وجرأتها وقدرتها القتالية التي ظهرت بإطلاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



وتابع، من المشاكل أيضاً تركز اهتمام إسرائيل الأمني ​​خلال العقد الماضي على "المعركة بين الحروب" في الشمال والصراع ضد إيران، وكان يُنظر إلى غزة على أنها جبهة ثانوية يجب احتواؤها بحلول اقتصادية.



وأردف: بسبب الفشل الاستراتيجي المخابراتي في تجاهل نوايا حمـاس وقدراتها، نشأ فشل استخباراتي تكتيكي، حيث لم يقم الجيش الإسرائيلي بجمع أهداف نوعية كافية في غزة، والتي من شأنها أن تقضي على دافعية حمـاس وقدرتها على مهاجمة الجبهة الداخلية.



وقال الصحفي ألوف بن: النسبة العالية في حوادث استهداف المدنيين على الجانب الفلسطيني مع استمرار العملية هي علامة واضحة ومثبتة على أن الجيش يفتقر لبنك الأهداف وينفذ غارات غير مهمة.



وتابع: لقد تحولت القوات البرية للجيش الإسرائيلي إلى دور هامشي، وتستخدم لمناورة خداعية فاشلة لصالح سلاح الجو ما يوحي بأن الجيش غير قادر حتى على الدخول البري وليس جاهزًا للقتال.



رام الله - دنيا الوطن