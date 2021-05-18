كتائب القسام تتحدث عن الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل مستوطنيْن في اشكول

تحدثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل اثنين وإصابة 20 آخرين في إشكول.





وقالت في تصريح لها، إن الضربة وجهتها الكتائب صوب "موشاف "أوهاد" ضمن مجمع "مفتاحيم" في المجلس الإقليمي أشكول، وتم استخدام صواريخ من طراز "Q20".





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل مستوطنيْن اثنين، فيما أصيب عشرة آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على مبنى في إشكول.

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها قصفت بقذائف الهاون، مواقع وتحشيدات الاحتلال في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في اشكول.

كما ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن الاحتلال اعترف رسمياً بمقتل 2 من جنوده وإصابة 10 آخرين في قصفها لمواقعه في أشكول.

رام الله - دنيا الوطن