السيسي يعلن تقديم نصف مليار دولار لصالح إعادة إعمار القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عد الفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ نصف مليار دولار، كمبادرة مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.وأضاف في حسابه عبر (فيسبوك)، بسام راضي: بأن ذلك سيكون مع قيام شركات مصرية متخصصة، بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.وقال راضي: إن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.